Генсек НАТО Рютте заявил о явной разочарованности Трампа в Альянсе

Генсекретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что тот явно разочарован союзниками по Альянсу. Об этом Рютте рассказал в интервью CNN.

Глава НАТО признал, что некоторые страны Североатлантического альянса "провалили тест" США, отказавшись помочь в конфликте с Ираном.

Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточную поддержку США в рамках военной операции против Ирана. На фоне этого американский лидер заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из состава Альянса.

Кроме того, по информации СМИ, Белый дом рассматривает возможность вывода американских войск из стран НАТО, которые не поддерживали операцию в Иране. Еще одной мерой наказания может стать закрытие военных баз в Европе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.