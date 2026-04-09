Мошенники начали присылать россиянам фишинговые пасхальные открытки

Фото: depositphotos/tatsianama

Мошенники стали рассылать россиянам в различных мессенджерах фишинговые открытки и вирусный контент в преддверии Пасхи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Зачастую аферисты отправляют такие "открытки", предлагая присоединиться к сборам на пожертвования, к конкурсам на пасхальную тематику либо же попросту предлагая купить кулич.

Злоумышленники также могут маскировать вирусы под ссылки на якобы эксклюзивные трансляции из храма Христа Спасителя или прямые эфиры с Благодатным огнем.

Специалисты советуют не переходить по ссылкам от неизвестных источников, а при выборе трансляции пользоваться только официальными каналами.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники стали использовать ссылки на всплывающее окно для маскировки вредоносных ПО. С помощью них якобы можно посмотреть на кадры аварии с участием жертвы мошенников, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер.

В Госдуме рассказали о еще одной мошеннической схеме, в рамках которой аферисты подменяют платежные QR-коды, наклеивая фальшивые поверх настоящих. В результате после сканирования деньги покупателя уходят на счет мошенников, а не магазину.