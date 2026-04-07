07 апреля, 04:42

Политика

В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с подменой платежных QR-кодов

Фото: depositphotos/phranai2006@gmail.com

Мошенники начали подменять платежные QR-коды, наклеивая фальшивые поверх настоящих. В результате после сканирования деньги покупателя уходят на счет мошенников, а не магазину. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Он сообщил, что особенно часто такие ловушки можно встретить в местах массового скопления людей: в транспорте, на платежных терминалах и на парковках. Кроме того, аферисты могут вбросить поддельные квитанции ЖКХ в почтовые ящики или расклеить объявления с QR-кодами от УК в подъездах дома.

"Каждый пятый QR-код в неочевидном месте может оказаться ловушкой. Если код наклеен на стикер, а не напечатан на заводском бланке, бейте тревогу. Деньги уйдут в никуда. И никто вам их не вернет", – приводит РИА Новости слова депутата.

В случае появления сомнений лучше оплачивать картой через терминал, а не сканировать QR-код, советует Свищев. Он подчеркнул, что оплата картой является проверенным и безопасным способом.

Ранее мошенники стали выманивать телефонные номера россиян через поддельные рассылки якобы от медицинских учреждений.

Злоумышленники в электронном письме предлагают своим жертвам подтвердить актуальность обслуживания в поликлинике, перейдя по поддельной ссылке. Жертва попадает на страницу, внешне копирующую государственный портал, где требуется ввести номер телефона.

