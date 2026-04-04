В Москве задержали 76-летнюю пособницу телефонных мошенников

Полицейские в Москве задержали 76-летнюю женщину, которая помогла телефонным мошенникам похитить деньги у пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

Все началось с того, что 78-летней пенсионерке поступил звонок от неизвестного, который ей угрожал и требовал деньги. Позже ей снова позвонили. На этот раз аферисты представились правоохранителями и убедили женщину помочь им в задержании преступника, который ранее звонил ей с угрозами.

Действуя по инструкции мошенников, пенсионерка обналичила более 1 миллиона рублей и оставила их за мусоропроводом в доме на улице Народного ополчения. Позже она осознала, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители отдела МВД России по району Зябликово установили подозреваемую. Выяснилось, что она проживает в доме, где потерпевшая оставила деньги. Выполняя указания кураторов, женщина забрала денежные средства и передала их соучастнику.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). В отношении фигурантки избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее в Москве злоумышленники выманили путем мошеннической схемы 18 миллионов рублей у 75-летней женщины. Сначала ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником управляющей компании, и рассказал о замене дверей и домофона. Под этим предлогом пенсионерка продиктовала код из СМС.

Злоумышленники убедили женщину, что ее деньги нужно в срочном порядке обезопасить. Поверив им, она дважды снимала крупные суммы в банке, упаковывала их и передавала курьерам.