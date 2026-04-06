Мошенники стали выманивать телефонные номера от лица медучреждений

Мошенники стали выманивать телефонные номера россиян через поддельные рассылки якобы от медицинских учреждений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов "Лаборатории Касперского".

Злоумышленники в электронном письме предлагают своим жертвам подтвердить актуальность обслуживания в поликлинике, перейдя по поддельной ссылке. Для большей убедительности аферисты регистрируют домены, напоминающие названия, вроде moezdorovie, а также другие адреса, имитирующие официальные сайты госорганов и медучреждений.

Перейдя по ссылке, жертва попадает на страницу, внешне копирующую государственный портал, где требуется ввести номер телефона. Под формой расположены кнопки "Продлить" и "Открепить". После любого из этих действий пользователю выдают номер талона и предлагают отправить его в регистратуру.

Далее возможны два варианта развития событий. В первом случае после отправки появляется предупреждение о якобы зафиксированном входе в "Госуслуги" с указанного номера, после чего обещают звонок специалиста для проверки защиты аккаунта. Во втором случае сообщают, что скоро поступит звонок из регистратуры.

Оба сценария, подчеркивают в "Лаборатории Касперского", являются частью сложной схемы по хищению доступа к личным данным граждан.

Ранее москвичей предупредили о мошеннических схемах в туристической отрасли. По данным экспертов проекта "Перезвони сам", жители города в преддверии летнего сезона могут столкнуться со злоумышленниками при планировании отпусков.

Там призвали граждан проверять сайты перед оплатой путевок, а также никому не сообщать коды из СМС и номер банковской карты.

