Москвичей предупредили о мошеннических схемах в туристической отрасли

В преддверии летнего сезона москвичи могут столкнуться с мошенническими схемами при планировании отпусков. Об этом рассказали эксперты проекта "Перезвони сам", передает портал мэра и правительства столицы.

Руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина призвала граждан проверять сайты перед оплатой путевок, никому не сообщать коды из СМС и номер банковской карты. Если предложение очень выгодное, стоит несколько раз проверить, что оно реальное.

Самая распространенная мошенническая схема – фишинговые сайты, которые выглядят как страницы настоящих туристических ресурсов. Чтобы не попасться на уловку аферистов, для начала нужно убедиться, что URL-адрес сайта точно такой же, как у официальной компании. Если в ссылке есть протокол HTTPS, это говорит о том, что соединение защищено.

Насторожить должны опечатки, лишние значки и символы, а также замена букв на похожие цифры. Подозрительным считается и использование иных доменов верхнего уровня вместо .ru и .com. Иногда поддельный сайт может отличаться от настоящего всего одной буквой.

Опасны и фирмы-однодневки. Прежде чем приобретать тур у компании, важно проверить, внесена ли она в Единый федеральный реестр туроператоров и Единый федеральный реестр турагентов на сайте Федерального агентства по туризму.

Также можно зайти на сайт Федеральной налоговой службы и проверить ИНН компании. Чтобы вернуть деньги в случае отмены поездки по вине оператора, необходимо будет уточнить, есть ли у туроператора финансовая гарантия.

Избежать злоумышленников могут помочь и отзывы. Подозрительно, когда их нет совсем либо они есть, но выглядят слишком одинаково. Только хорошие комментарии – также повод насторожиться.

Признаком мошенничества часто являются и крайне заниженная цена, просьбы перевести средства на карту физического лица, отказ от заключения договора или его подписание после оплаты.

Часто аферисты обманывают желающих приобрести льготные путевки, например пенсионеров и многодетных родителей. Злоумышленники нередко предлагают им компенсировать средства за неиспользованное лечение или получить бесплатные путевки, но с оплатой страховки и билетов.

Информацию о социальных программах москвичам рекомендовали проверять исключительно на портале mos.ru. Для этого необходимо найти подраздел "Путевки и проезд" раздела "Социальная поддержка" в каталоге услуг. Также в разделе "Инструкции для удобной жизни в Москве" рассказывается о путевках на лечение в санатории и льготных сертификатах на отдых.

Проблемы у граждан возникают и при бронировании жилья онлайн. Тех, кто останавливается не в отелях, а в апартаментах, может ждать неприятный сюрприз: жилье отличается от того, что было на фото, а его местоположение не совпадает с указанным на сайте. Также и окончательная цена может оказаться гораздо выше, чем обещалось.

Иногда несколько туристов бронируют и оплачивают жилье на одно и то же время, а квартиры вообще может не быть. Иногда и сами владельцы апартаментов не в курсе, что их кто-то "сдает" в аренду.

Поэтому россиян призвали внимательно выбирать сайты для бронирования жилья. Можно запрашивать у собственников дополнительные фото и видео. По возможности лучше не вносить предоплату, а попросить рассчитаться на месте. Важно также не отправлять никому сканы документов.

При покупке авиабилетов нужно обращаться только в официальные каналы авиакомпаний. Если сайт сторонний, важно все равно зайти на страницу перевозчика и проверить, существует ли такой рейс. Там всегда есть контакты поддержки, правила возврата и обмена путевок.

В случае переноса или отмены рейса официальная компания всегда помогает. После обращения перевозчик возвращает средства или предлагает другие рейсы.

Во время отпуска эксперты также рекомендовали не выкладывать в соцсети фотографии с датами поездки и номерами билетов. Таким образом мошенники могут воспользоваться отсутствием хозяев дома и совершить ограбление, а также узнать данные для взлома аккаунтов.

Чтобы пользоваться интернетом за границей, лучше купить местную сим-карту. Деньги стоит снимать исключительно в обменных пунктах, а при съеме жилья не оставлять документы в залог частным лицам.

С осторожностью следует пользоваться публичными сетями для выхода в интернет. Если подключиться все же пришлось, нельзя вводить пароли от приложений банков и личных кабинетов на сайтах.

Ранее стало известно, что новая мошенническая схема начала распространяться в ОАЭ. После иранских ракетных атак мошенники под видом местных властей стали пытаться получить личные данные россиян.

Аферисты звонили жертвам, представляясь сотрудниками несуществующего отдела Dubai Crisis Management, и под предлогом ЧС узнавали конфиденциальную информацию у резидентов и гостей страны.

