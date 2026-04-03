Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
03 апреля, 17:56

Безопасность

В МВД призвали соблюдать принцип "нулевого доверия" в Сети

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники нередко действуют от имени знакомых, коллег, государственных органов, банков, поэтому в цифровой среде важно соблюдать принцип "нулевого доверия". Это необходимая мера защиты, а не излишняя подозрительность, напомнили в УБК МВД России.

В ведомстве отметили, что при общении с аферистам эмоция нередко срабатывает быстрее логики. Злоумышленники знают, что их жертва не станет задавать вопросы, если надавить на ее чувства. В результате человек может потерять деньги – и все из-за того, что доверие заставило его пропустить этап проверки.

"Спокойная перепроверка информации, звонок по официальному номеру или уточнение по другому каналу связи часто становятся тем шагом, который не позволяет мошенникам довести обман до конца", – говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что в интернете убедительный голос, фото профиля, логотип организации сами по себе еще ничего не подтверждают. Большинство схем мошенников строятся именно на имитации знакомых ситуаций. Поэтому любую просьбу о деньгах, данных или кодах следует сперва проверить и лишь потом реагировать.

Ранее эксперты проекта "Перезвони сам" рассказали, что в преддверии летнего сезона москвичи могут столкнуться с мошенническими схемами при планировании отпусков. Жителей столицы призвали проверять сайты перед оплатой путевок, никому не сообщать коды из СМС и номер банковской карты. Если предложение очень выгодное, стоит несколько раз проверить, что оно реальное.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика