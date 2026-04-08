BBC: мачеха Мэттью Перри попросила дать максимальный срок для его поставщицы наркотиков

08 апреля, 22:22

Мачеха Мэттью Перри попросила дать максимальный срок для его поставщицы наркотиков

Фото: Getty Images/Michael Buckner

Мачеха Мэттью Перри Дебби обратилась в суд с просьбой назначить максимальный тюремный срок для поставщицы наркотиков актера, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на BBC.

По данным СМИ, Джасвин Сангха, известная как "кетаминовая королева", продавала Перри наркотики, которые привели к его смерти, причем актер был не единственным ее клиентом. Девушка признала вину по пяти пунктам обвинения, включая распространение кетамина. Ей грозит до 65 лет лишения свободы.

Перри заявила, что Сангха причинила необратимый ущерб своим клиентам и их семьям, подчеркнув, что человека уже не вернуть. Она обвинила девушку в том, что та зарабатывает на чужом горе, и попросила суд дать "этой бессердечной женщине" максимальный срок, чтобы она больше не могла причинять боль семьям.

Мэттью Перри скончался 28 октября в Лос-Анджелесе в результате случайной передозировки. Ему было 54 года. Из документального фильма об артисте стало известно, что за три дня до смерти он получил 27 доз кетамина, которые превышали количество, предписанное ему врачом для лечения ментальных расстройств.

Ранее суд оштрафовал рэпера Pharaoh (настоящее имя – Глеб Голубин. – Прим. ред.) за пропаганду наркотиков в четырех песнях на 80 тысяч рублей. Протокол в отношении музыканта поступил в суд 26 февраля.

Читайте также


Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

