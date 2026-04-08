BBC: мачеха Мэттью Перри попросила дать максимальный срок для его поставщицы наркотиков

Мачеха Мэттью Перри Дебби обратилась в суд с просьбой назначить максимальный тюремный срок для поставщицы наркотиков актера, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на BBC.

По данным СМИ, Джасвин Сангха, известная как "кетаминовая королева", продавала Перри наркотики, которые привели к его смерти, причем актер был не единственным ее клиентом. Девушка признала вину по пяти пунктам обвинения, включая распространение кетамина. Ей грозит до 65 лет лишения свободы.

Перри заявила, что Сангха причинила необратимый ущерб своим клиентам и их семьям, подчеркнув, что человека уже не вернуть. Она обвинила девушку в том, что та зарабатывает на чужом горе, и попросила суд дать "этой бессердечной женщине" максимальный срок, чтобы она больше не могла причинять боль семьям.

Мэттью Перри скончался 28 октября в Лос-Анджелесе в результате случайной передозировки. Ему было 54 года. Из документального фильма об артисте стало известно, что за три дня до смерти он получил 27 доз кетамина, которые превышали количество, предписанное ему врачом для лечения ментальных расстройств.

Ранее суд оштрафовал рэпера Pharaoh (настоящее имя – Глеб Голубин. – Прим. ред.) за пропаганду наркотиков в четырех песнях на 80 тысяч рублей. Протокол в отношении музыканта поступил в суд 26 февраля.