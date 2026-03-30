Рэпер Ганвест оштрафован за оскорбляющий человеческое достоинство трек

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Таганский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Ганвеста (настоящее имя – Руслан Гоминов) за трек, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция пришла к выводу, что в треке исполнитель распространяет информацию, которая показывает "явное неуважение к обществу". Размер административного штрафа составил 95 тысяч рублей.

Ранее рэпера Pharaoh (настоящее имя – Глеб Голубин) оштрафовали на 80 тысяч рублей. Причиной стала пропаганда наркотиков в четырех песнях.

До этого рэпер Face (настоящее имя – Иван Дремин, внесен в РФ в перечень иноагентов) был оштрафован на 250 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Помимо этого, на 2,5 года ему запретили администрировать сайты в интернете.

