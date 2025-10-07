Шутивший о блокадниках тиктокер получил штраф за пропаганду ЛГБТ

Фото: 123RF/ijeab

Суд оштрафовал на 750 тысяч рублей тиктокера Илью Костякова, пошутившего о жителях блокады Ленинграда, за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Костяков опубликовал видео, в котором удивлялся, как жители блокадного Ленинграда три года "жили без бабл-ти". На публикацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в результате чего на тиктокера завели уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

Блогера признали виновным в совершении пяти административных правонарушений по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения". Ему назначили штрафы в размере 150 тысяч рублей по каждому из них.

Вместе с тем, по данным РИА Новости, Бутырский суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, Костяков не может покидать дом в ночное время.

Ранее в Москве за пропаганду ЛГБТ задержали подростка. Это произошло после того, как в Сети распространилось скандальное видео, снятое во время ежегодного молодежного мероприятия. Задержанный оказался на кадрах этой записи.

Правоохранители планировали задержать еще одного молодого человека, который был на видео. В отношении молодых людей составили протокол по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений".

