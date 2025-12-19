Форма поиска по сайту

02:32

Политика
Депутат Нилов: последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным

В Госдуме напомнили, что 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем

Фото: depositphotos/puhhha

Последний рабочий день в текущем году – 30 декабря – не будет сокращенным. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что, согласно Трудовому кодексу РФ, продолжительность рабочего дня уменьшается на один час перед официальным праздничным днем.

"В этом году 31 декабря – нерабочий день благодаря решению, которое было принято в соответствии с постановлением правительства еще в прошлом году. А 30 декабря – это обычный рабочий день, не сокращенный", – приводит ТАСС слова Нилова.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о сокращении рабочего времени россиян до 6 часов в день. В пояснительной записке к документу сказано, что нормальная продолжительность трудового времени в неделю не должна превышать 30 часов при условии пятидневной рабочей недели.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что на данный момент в России нет необходимости в сокращении рабочего дня до 6 часов. Министр выступил с таким мнением исходя из текущей ситуации на рынке труда. Он также отметил, что у каждого предложения должны быть предпосылки и целесообразность.

Специалисты заявили, что пятидневка убивает продуктивность

политикаобщество

