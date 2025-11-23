Член ОП Машаров: в 2026 году выгоднее брать отпуск в длинные месяцы

Фото: depositphotos/FS-Stock

Для получения максимальной выгоды от отпускных выплат в 2026 году работникам рекомендуется выбирать длительные месяцы. Такие рекомендации дал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь", – отметил он в беседе с ТАСС.

Как объяснил эксперт, расчет отпускных и заработной платы ведется по разным принципам. В частности, зарплата начисляется за фактически отработанные дни, тогда как отпускные – за все календарные дни отпуска, за исключением праздничных, исходя из среднего заработка за последний год.

При этом, если у сотрудника приоритет отдается продолжительности отдыха, можно совместить отпуск с праздничными днями в январе или мае, продолжил Машаров.

"По Трудовому кодексу РФ, праздничные дни в отпуск не входят, так что работник потратит меньше отпускных дней или удлинит себе отдых. Если отпуск выпадает на официальные праздники, то он продлевается", – заключил общественник.

Ранее член комитета ГД по труду Светлана Бессараб обратила внимание россиян на то, что каждый третий день у них будет выходным в 2026 году. Официальных выходных и праздничных дней запланировано 118. Если сложить их с 28-дневным оплачиваемым отпуском, то фактически россияне будут работать всего на 3,5 месяца больше, чем отдыхать.