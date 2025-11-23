Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 09:42

Общество
Главная / Новости /

Член ОП Машаров: в 2026 году выгоднее брать отпуск в длинные месяцы

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Фото: depositphotos/FS-Stock

Для получения максимальной выгоды от отпускных выплат в 2026 году работникам рекомендуется выбирать длительные месяцы. Такие рекомендации дал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь", – отметил он в беседе с ТАСС.

Как объяснил эксперт, расчет отпускных и заработной платы ведется по разным принципам. В частности, зарплата начисляется за фактически отработанные дни, тогда как отпускные – за все календарные дни отпуска, за исключением праздничных, исходя из среднего заработка за последний год.

При этом, если у сотрудника приоритет отдается продолжительности отдыха, можно совместить отпуск с праздничными днями в январе или мае, продолжил Машаров.

"По Трудовому кодексу РФ, праздничные дни в отпуск не входят, так что работник потратит меньше отпускных дней или удлинит себе отдых. Если отпуск выпадает на официальные праздники, то он продлевается", – заключил общественник.

Ранее член комитета ГД по труду Светлана Бессараб обратила внимание россиян на то, что каждый третий день у них будет выходным в 2026 году. Официальных выходных и праздничных дней запланировано 118. Если сложить их с 28-дневным оплачиваемым отпуском, то фактически россияне будут работать всего на 3,5 месяца больше, чем отдыхать.

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили рассчитывать отпуск по рабочим дням

Читайте также


общество

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика