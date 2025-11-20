Финансовый советник Новикова назвала способ накопить на отпуск в 2026 году

Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году эксперты назвали июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Куда лучше отправиться на отдых и как накопить на отпуск без потерь для бюджета, разбиралась Москва 24.

Когда отдыхать?

Сотрудникам на окладе наиболее выгодно брать отпуск в те месяцы, где количество рабочих дней максимально, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин.

Это связано с тем, что фиксированный размер оклада не зависит от числа выходных или праздников в месяце. В то время как отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка.



Александр Южалин руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будет апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

Ключевым критерием "выгодности" становится сравнение стоимости одного рабочего дня в конкретном месяце со среднедневным заработком. Если ежедневный доход в этом месяце оказывается выше, то уход в отпуск будет финансово невыгодным, пояснил эксперт.

В то же время месяцы, в которых эти значения приблизительно равны, считаются средними по выгодности, в этот период отпуск не принесет существенных финансовых потерь.

При этом эксперты предупреждали, что даже после отпуска в другом городе или стране человек может ощущать себя вымотанным. По мнению врача-психотерапевта Евгения Ковальчука, это связано с возможной перегрузкой мозга от новых ощущений.

Он подчеркнул, что идеальный отпуск должен состоять из двух этапов: первые 7–10 дней лучше посвятить поездкам и активному отдыху, но после лучше выделить 3–4 дня на восстановление.

Какие планы?

У каждого месяца или сезона есть свои популярные туристические направления, рассказал Москве 24 вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

"Традиционно июль и август являются пиковыми для отпусков. Большинство туристов в это время предпочитают морской отдых, тепло и море, при этом продолжительность поездки в июле часто составляет 10–14 дней, а в другие месяцы продолжительность часто меньше", – отметил Горин.



Дмитрий Горин вице-президент РСТ Среди самых востребованных направлений для россиян можно выделить Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Китай. Что касается России, то июль традиционно считается сезоном морских путешествий. В лидерах находятся Краснодарский край, а также отдых на Каспийском и Балтийском морях. В целом в последние годы мы наблюдаем расширение географии и рост популярности внутренних направлений.

Эксперт уточнил, что в летний период большую популярность набирают речные круизы, спрос на них угасает только ближе к концу осени. При этом в межсезонье цены на круизы становятся более доступными.

"Если же говорить о декабре, то это время, как правило, новогодних путешествий по городам, таким как Великий Устюг, Кострома, Ярославль. Неслучайно в России каждый год выбирается новогодняя столица, и в этом году титул перешел к Рязани", – добавил Горин.

Также, по словам эксперта, это время для посещения горнолыжных курортов: "Красной Поляны", "Архыза", "Шерегеша", "Домбая", Приэльбрусья или Белокурихи. Курорты достаточно разнообразны, и у каждого туриста есть возможность выбрать подходящий для себя географический и ценовой вариант.

"Что касается цен, то сейчас средний чек на двоих на международные поездки составляет 150–450 тысяч рублей на неделю, а по России – около 100–120 тысяч. Цены могут сильно отличаться от конкретного случая, например, если речь идет о пятизвездочном отеле, то сумма, естественно, может быть значительно выше", – уточнил он.

Горин обратил внимание и на то, что стоимость путешествия всегда зависит от таких факторов, как цена перелета, курс валют и сезон. Например, в октябре отпуск обойдется дешевле, чем в июле, а в начале декабря – на 30–50% дешевле, чем в конце того же месяца.

Если рассматривать международные направления для отдыха, то июль – это традиционно месяц Турции, отметил в беседе с Москвой 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян.



Артур Мурадян вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Можно посмотреть и в сторону Египта – в июле довольно комфортно, цена будет приемлемая, и море теплое. А в Таиланде в это время, например, уже не покупаешься из-за сезона дождей и сильных течений. Остальные месяцы (апрель, сентябрь, октябрь, декабрь) – это в большей степени Ближний Восток и Восточная Азия: Таиланд, Вьетнам, Китай.

По словам эксперта, перед подготовкой поездки нужно смотреть календарь путешествий. Основные причины разброса конкретных стран по месяцам климатические.

"Что касается декабря, то можно отправляться практически куда угодно – это и весь Ближний Восток, и если брать новогодние праздники, то вся Юго-Восточная Азия: Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам, Китай. Если не брать новогодние даты, то поездка будет вполне выгодной", – пояснил Мурадян.

По словам эксперта, декабрь – это относительно низкий период спроса у россиян, потому что одна часть уже отдохнула на ноябрьские праздники, а вторая готовится к новогодним.

"Соответственно, в этот период ездят меньше, спрос ниже и цены тоже. Я бы рекомендовал Арабские Эмираты, а не Таиланд или Сингапур, там в это время самый сезон, и в плане соотношения цена – качество это оптимально, без переплаты за праздничные даты", – заключил эксперт.

В свою очередь, чтобы накопить на отпуск, нужно рассчитать количество месяцев до даты отдыха и необходимую сумму, а потом откладывать деньги каждый месяц на депозитный счет или вклад, посоветовала Москве 24 независимый финансовый советник Марина Новикова.

"Учитывая текущие ставки по депозитам, довольно резонно для таких целей, как отпуск, собирать деньги именно на депозитах или накопительных счетах. Акции и другие агрессивные финансовые инструменты для этого не подойдут", – рассказала эксперт.

При этом она не рекомендовала оформлять для отдыха кредиты, так как на сегодняшний день ставки высокие, и это, наоборот, вгонит человека в долги, что омрачит радость от отпуска.