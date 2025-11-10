Психотерапевт Генварская: для восстановления сил стоит выбрать санаторный отдых

Человек может ощущать усталость после активного отдыха в другой стране или городе, предупредили врачи. По их словам, это связано с перегрузкой мозга новой информацией. Как провести отпуск с пользой и не лишиться сил перед возвращением в рабочий ритм, разбиралась Москва 24.
Усталость после отдыха?
Человек может ощущать себя уставшим после отпуска в другой стране или городе, если отдых превратился в развлечение, пишет газета "Взгляд" со ссылкой на врача-психотерапевта Евгения Ковальчука. По его словам, когда новая информация перегружает мозг, расслабиться не получится.
Он уточнил, что путать развлечения с отдыхом не стоит, так как в первом случае человек получает смену впечатлений, встряску и работу для эмоциональной сферы, а во втором – расслабление и сознательное снижение нагрузки на нервную систему.
Идеальный отпуск, по мнению врача, должен состоять из двух этапов: первые 7–10 дней стоит посвятить поездкам и активному отдыху, но потом 3–4 дня провести время дома и восстановиться.
"Несколько дней просто нужно пожить в своем ритме: поспать в своей кровати, приготовить простой завтрак, почитать книгу. Это время нужно, чтобы "переварить" впечатления, и плавно, без стресса вернуться в рабочий режим", – уточнил Ковальчук.
Ранее стало известно, что спрос на путешествия в теплые страны вырос в преддверии новогодних праздников. В топ-5 стран вошли Таиланд, Египет, Вьетнам и Шри-Ланка, следует из информации на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). По прогнозам организации, в итоге лидирующую позицию в рейтинге может занять Египет. Спрос на это направление вырос в 3–6 раз по сравнению с прошлым годом.
"Главное – баланс"
Любое путешествие для человеческой психики является стрессом, рассказала Москве 24 психолог Дарья Яушева. Она уточнила, что множество позитивных впечатлений действительно вызывают напряжение и перегрузку нервной системы.
"Такой же эффект достигается на свадьбе, дне рождения, вечеринках, награждениях. Несмотря на радостные события, организм может испытывать перегрузки и требовать больше ресурсов для восстановления. В конечном итоге возникает риск переутомления", – рассказала психолог.
Она уточнила, что хорошим вариантом может стать чередование активных и пассивных форм отдыха. В таком случае усталость после поездки будет ощущаться меньше.
"Поездка не должна строиться только на получении впечатлений, иначе в конечном итоге есть эмоциональный всплеск, но нет восстановления. Универсальной пропорции нет, но можно плюс-минус ориентироваться на "день восстановления – день активности". Соотношение зависит от того, сколько конкретному человеку нужно времени на то и другое", – добавила Яушева.
Кроме того, важно оставлять и пробелы в расписании отдыха, где будет находиться личное время, добавила эксперт. Также стоит учитывать темперамент отдыхающего: кому-то нужно больше движений и активности, а кому-то – уединения и тишины.
"Для психики первостепенно соблюдать баланс между сном, питанием, движением и эмоциональным равновесием. Тогда мозг действительно отдыхает. Для качественного восстановления необходимо снижать требования к себе, не стремиться успеть все. Особенно важно это для людей, которые склонны к перфекционизму и тому, чтобы ставить высокие планки даже в отдыхе", – уточнила психолог.
Она согласилась с тем, что после поездки необходимо оставить один-два дня на восстановление дома, чтобы адаптироваться к ритму жизни и плавно вернуться к работе без лишнего стресса.
На любые активные действия, в том числе развлечения, необходимо иметь соответствующий внутренний ресурс, добавила в разговоре с Москвой 24 врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская.
Она уточнила, что хорошей формой восстановления сил будут танцы, йога, рисование и прогулки. Эти способы помогают временно отключиться от реальности, но не создают слишком сильных впечатлений, способных перегрузить психику.
"Перед любой активной деятельностью лучше отдохнуть несколько часов или дней в зависимости от степени усталости. Развлечения необходимы для сильных впечатлений, но на них должно хватать энергии. Переключение деятельности не способно восстанавливать ее", – добавила врач.
Эксперт привела в пример людей, которые после тяжелого рабочего дня и дедлайнов сразу отправляются заниматься активным спортом. По словам психотерапевта, это может привести к проблемам со здоровьем.
"Когда нужно именно восстановить силы, стоит выбрать отдых санаторного типа с графиком сна, сбалансированным питанием и оздоровительными процедурами. Да, возможно, это "пенсионерский" отпуск, но в такой ситуации он подходит лучше всего", – уточнила Генварская.
Кроме того, при планировании путешествий стоит учитывать, что на акклиматизацию уходит время, обратила внимание психотерапевт. По ее мнению, на поездки в другие климатические зоны лучше выделить месяц: в этом случае можно успеть и привыкнуть, и отдохнуть, и вернуться в ритм перед работой.
Отправиться туда на неделю и затем вернуться может быть большим стрессом для организма. Поэтому на предстоящие новогодние праздники лучше резко не менять климат, резюмировала эксперт.