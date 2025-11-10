Психотерапевт Генварская: для восстановления сил стоит выбрать санаторный отдых

Человек может ощущать усталость после активного отдыха в другой стране или городе, предупредили врачи. По их словам, это связано с перегрузкой мозга новой информацией. Как провести отпуск с пользой и не лишиться сил перед возвращением в рабочий ритм, разбиралась Москва 24.

Усталость после отдыха?

Человек может ощущать себя уставшим после отпуска в другой стране или городе, если отдых превратился в развлечение, пишет газета "Взгляд" со ссылкой на врача-психотерапевта Евгения Ковальчука. По его словам, когда новая информация перегружает мозг, расслабиться не получится.

Он уточнил, что путать развлечения с отдыхом не стоит, так как в первом случае человек получает смену впечатлений, встряску и работу для эмоциональной сферы, а во втором – расслабление и сознательное снижение нагрузки на нервную систему.



Евгений Ковальчук врач-психотерапевт Что касается путешествий: в новой, незнакомой среде мозг не может полностью расслабиться. Он постоянно сканирует обстановку, строит новые маршруты, решает мелкие бытовые задачи. Это работа. Переключение – это, конечно, хорошо, но нельзя постоянно бомбардировать мозг впечатлениями и задачами. Иногда поездка в санаторий полезнее экстремального путешествия.

Идеальный отпуск, по мнению врача, должен состоять из двух этапов: первые 7–10 дней стоит посвятить поездкам и активному отдыху, но потом 3–4 дня провести время дома и восстановиться.

"Несколько дней просто нужно пожить в своем ритме: поспать в своей кровати, приготовить простой завтрак, почитать книгу. Это время нужно, чтобы "переварить" впечатления, и плавно, без стресса вернуться в рабочий режим", – уточнил Ковальчук.

Ранее стало известно, что спрос на путешествия в теплые страны вырос в преддверии новогодних праздников. В топ-5 стран вошли Таиланд, Египет, Вьетнам и Шри-Ланка, следует из информации на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). По прогнозам организации, в итоге лидирующую позицию в рейтинге может занять Египет. Спрос на это направление вырос в 3–6 раз по сравнению с прошлым годом.

"Главное – баланс"

Любое путешествие для человеческой психики является стрессом, рассказала Москве 24 психолог Дарья Яушева. Она уточнила, что множество позитивных впечатлений действительно вызывают напряжение и перегрузку нервной системы.

"Такой же эффект достигается на свадьбе, дне рождения, вечеринках, награждениях. Несмотря на радостные события, организм может испытывать перегрузки и требовать больше ресурсов для восстановления. В конечном итоге возникает риск переутомления", – рассказала психолог.



Дарья Яушева психолог В поездках бывает много впечатлений, переживаний. Мы выходим из зоны комфорта, даже если это касается позитивных впечатлений, мозгу нужно время, чтобы переработать новую информацию. Но его может не быть. Поэтому самая важная часть любого отдыха – сон, ведь в этом состоянии происходит переработка информации, полученной за день. Если полноценного ночного отдыха нет, можно почувствовать себя разбитым на следующий день.

Она уточнила, что хорошим вариантом может стать чередование активных и пассивных форм отдыха. В таком случае усталость после поездки будет ощущаться меньше.

"Поездка не должна строиться только на получении впечатлений, иначе в конечном итоге есть эмоциональный всплеск, но нет восстановления. Универсальной пропорции нет, но можно плюс-минус ориентироваться на "день восстановления – день активности". Соотношение зависит от того, сколько конкретному человеку нужно времени на то и другое", – добавила Яушева.

Кроме того, важно оставлять и пробелы в расписании отдыха, где будет находиться личное время, добавила эксперт. Также стоит учитывать темперамент отдыхающего: кому-то нужно больше движений и активности, а кому-то – уединения и тишины.

"Для психики первостепенно соблюдать баланс между сном, питанием, движением и эмоциональным равновесием. Тогда мозг действительно отдыхает. Для качественного восстановления необходимо снижать требования к себе, не стремиться успеть все. Особенно важно это для людей, которые склонны к перфекционизму и тому, чтобы ставить высокие планки даже в отдыхе", – уточнила психолог.

Она согласилась с тем, что после поездки необходимо оставить один-два дня на восстановление дома, чтобы адаптироваться к ритму жизни и плавно вернуться к работе без лишнего стресса.

На любые активные действия, в том числе развлечения, необходимо иметь соответствующий внутренний ресурс, добавила в разговоре с Москвой 24 врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская.



Диана Генварская врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Отдых состоит из нескольких обязательных пунктов – отсутствие ответственности, конкуренции и новизны, в том числе информационной. Многие популярные формы досуга, которые люди принимают за отдых, им уже не соответствуют. Соцсети – постоянная новизна, прогулка с собакой – ответственность. Различные командные или онлайн-игры – это чаще всего конкуренция.

Она уточнила, что хорошей формой восстановления сил будут танцы, йога, рисование и прогулки. Эти способы помогают временно отключиться от реальности, но не создают слишком сильных впечатлений, способных перегрузить психику.

"Перед любой активной деятельностью лучше отдохнуть несколько часов или дней в зависимости от степени усталости. Развлечения необходимы для сильных впечатлений, но на них должно хватать энергии. Переключение деятельности не способно восстанавливать ее", – добавила врач.

Эксперт привела в пример людей, которые после тяжелого рабочего дня и дедлайнов сразу отправляются заниматься активным спортом. По словам психотерапевта, это может привести к проблемам со здоровьем.

"Когда нужно именно восстановить силы, стоит выбрать отдых санаторного типа с графиком сна, сбалансированным питанием и оздоровительными процедурами. Да, возможно, это "пенсионерский" отпуск, но в такой ситуации он подходит лучше всего", – уточнила Генварская.

Кроме того, при планировании путешествий стоит учитывать, что на акклиматизацию уходит время, обратила внимание психотерапевт. По ее мнению, на поездки в другие климатические зоны лучше выделить месяц: в этом случае можно успеть и привыкнуть, и отдохнуть, и вернуться в ритм перед работой.

Отправиться туда на неделю и затем вернуться может быть большим стрессом для организма. Поэтому на предстоящие новогодние праздники лучше резко не менять климат, резюмировала эксперт.