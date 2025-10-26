Турэксперт Васильева посоветовала, куда отправиться на тематическом поезде зимой

Туристический поезд – это почти как круиз, только по земле. Ночевать предполагается в дороге, днем – гулять по достопримечательностям, а питание и развлечения "на борту" уже, как правило, включены в стоимость. Такие маршруты часто бывают тематическими, например с гастрономическим уклоном. Зимой же популярны новогодние. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, на каких туристических поездах стоит прокатиться осенью-зимой.

"К северному сиянию"

Первая точка маршрута Петрозаводск – там по плану экскурсия на автобусе и посещение музеев (Национального, Дома Кантеле и Изобразительных искусств). Следующая точка – Мурманск: на выбор предлагается 3 варианта: обзорная экскурсия по городу, поездка в Териберку на побережье Северного Ледовитого океана или знакомство с бытом народа Саами, хаски и северными оленями в парке активного отдыха, а после ужина самое главное – охота за северным сиянием. На следующий день поезд отправится в Беломорск в музей Карельского фронта, а потом в Вологду с ее старинным историческим центром и Музеем кружева. А в самом поезде будет вагон-бар с танцами и караоке.

Маршрут: Москва – Петрозаводск – Мурманск – Беломорск – Вологда – Москва.

Когда: 31 октября, на 5 дней и 4 ночи.

Сколько стоит: экскурсионный тур обойдется от 36 900 рублей с человека (включено питание по программе), однако некоторые экскурсии оплачиваются отдельно.

"Зимняя сказка"

Главное на маршруте – это вотчина Деда Мороза в Великом Устюге, где будет развлекательная программа, а в Костроме – прогулка по городу, экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь и "сырные истории" от местных сырных сомелье, а также экскурсия в терем Снегурочки. В самом поезде (при покупке расширенной программы) будет вагон-бар, а также вагон-спа с инфракрасной сауной (за отдельную плату).

Маршрут: Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва.

Когда: 21 и 28 ноября, 5, 12, 19 и 26 декабря, 1 и 5 января, на 2 дня и 2 ночи.

Сколько стоит: билет в купе – от 22 415 рублей с человека (размещение в купе и завтраки), экскурсии по Великому Устюгу и Костроме оплачиваются отдельно, а комплексная программа по двум городам с обедами – от 14 650 рублей. Тур под ключ с питанием и всеми экскурсиями по программе – от 49 800 рублей с человека (3 дня и 2 ночи), сюда также включены сладкие подарки для детей.

"Мороз-Экспресс"

Еще одно путешествие в терем Деда Мороза, но на этот раз короткое: поезд отправляется в 11:20, первый день в дороге с короткими остановками в Ярославле и Вологде (погулять не получится), а в Великий Устюг прибывает в 07:00 следующего дня. Обратите внимание, что обратно в Москву поезд не возвращается, билет нужно покупать отдельно на туристический поезд (условия и стоимость те же) или на любой другой. Если нужен круговой маршрут, стоит приобрести тур.

Маршрут: Москва – Ярославль – Вологда – Великий Устюг.

Когда: 23, 25, 27 и 29 декабря, 2, 4, 6 и 8 января. Обратно в Москву – на следующий день после каждого рейса.

Сколько стоит: экскурсионная программа – от 10 250 рублей (для детей до 10 лет включен сладкий подарок). Тур под ключ на 3 дня и 2 ночи с возвращением в Москву – от 42 900 рублей.

"Лыжная стрела". В Хибины!

Этот поезд отправляется на лыжный курорт Хибины. Специально для любителей зимних видов спорта в дни новогодних каникул он будет курсировать между Москвой и Апатитами. До курорта нужно будет доехать на автобусе (около 30 минут в пути, актуальное расписание появится ближе к началу сезона). Горнолыжное снаряжение можно провозить по общим правилам РЖД – одну пару лыж или один сноуборд бесплатно.

Маршрут: Москва – Апатиты/Апатиты – Москва

Когда: туда 29 и 30 декабря, 1, 3, 5 и 7 января; обратно – 1, 2, 3, 5, 7 и 9 января. Время в пути – чуть больше суток.

Сколько стоит: билет на поезд – от 4 503 рублей в одну сторону (плацкарт), обратно так же.

"В Сибирь"

Когда как не зимой отправляться в путешествие по Уралу и Сибири, чтобы почувствовать всю мощь и весь колорит этих регионов. В Екатеринбурге по плану обзорная экскурсия, в Тюмени – Дом-музей Григория Распутина и отдых в термах, в Тобольске – прогулка по территории Кремля, в Свято-Знаменский мужской монастырь и туристский комплекс "Абалак" – реконструкцию сибирского острога времен Ермака, а в Перми – экскурсия по музею деревянного зодчества под открытым небом. В поезде будет вагон-бар с танцами и караоке.

Маршрут: Москва – Екатеринбург – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва.

Когда: 2 января и 20 марта (появится в продаже) на 6 дней и 6 ночей.

Сколько стоит: билет на поезд – от 52 599 рублей (размещение в купе и завтраки). Комплексная экскурсионная программа по всем городам (предусмотрены обеды и/или ужины) – 45 120 рублей с человека, также экскурсию по каждому городу можно приобрести отдельно. Тур под ключ с питанием и всеми экскурсиями по программе – от 107 800 рублей с человека (7 дней и 6 ночей).

