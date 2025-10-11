Турэксперт Васильева назвала пять мест для промыслового туризма в РФ

Про Гжель и матрешки знают примерно все, но в российских регионах есть и другие самобытные промыслы. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, куда стоит съездить в поисках необычных вещей.

Резьба по кости. Чукотка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Косторезное искусство зародилось в глубокой древности, но и сегодня считается одной из визитных карточек Чукотки. К примеру, из моржовых клыков вырезают фигурки, на них же делают гравюры. Один из главных центров этого ремесла – Уэленская косторезная мастерская, расположенная в поселке Уэлен, самом восточном населенном пункте нашей страны, однако добираться туда далеко и сложно.

Проще посетить музейный центр "Наследие Чукотки" в Анадыре, где выставлена целая коллекция работ местных мастеров, можно купить сувенир на память. Например, фигурку или украшение из моржового клыка. Также здесь проводятся мастер-классы, где можно сделать что-то самому.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Анадыря – чуть больше 8 часов в одну сторону, от 27 тысяч рублей за билеты туда и обратно; вход в музей – 200 рублей, мастер-классы – от 1 до 2 тысяч рублей в зависимости от продолжительности.

Крапивное ткачество. Тобольск

Древние ханты и манси использовали крапиву как прядильное растение. Осенью, когда она уже желтела и не жглась так сильно, стебли собирали, вымачивали, высушивали и разделяли на волокна.

В Гостином дворе Тобольского кремля этот древний промысел решили возродить. Здесь работает мастерская "Трава–огонь", где можно увидеть коллекцию одежды из крапивы, которой более 100 лет. А на мастер-классе все желающие попробуют сделать браслет из этого растения.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Тюмени – чуть меньше 3 часов в одну сторону, от 8 300 рублей за билеты туда и обратно; вход в мастерскую – 100 рублей, мастер-классы – от 200 до 400 рублей с человека.

Чернение по серебру. Великий Устюг

Черневое дело – искусство, известное на Руси более тысячи лет. Суть заключается в нанесении на серебро специального черневого состава (сплава серебра с медью, свинцом и серой), за счет чего на нем создается рисунок.

Наиболее известны два центра этого искусства, и один из них – Великий Устюг в Вологодской области. Здесь серебро чернят с XVII века, а с 1933 года работает завод "Северная чернь". Сюда желающие могут прийти на мастер-класс и сделать ювелирное украшение с серебряными гранулами или выгравировать штихелем снежинку на серебряной монете.

Как добраться и сколько стоит: путь до Вологды на самолете займет примерно полтора часа, билеты стоят от 14 тысяч рублей в обе стороны; на поезде – 6,5–9 часов в пути и от 938 рублей в одну сторону. От Вологды еще 6 часов на автобусе до Великого Устюга и от 1 450 рублей за билет. Ближе к Новому году можно доехать туда на прямом поезде из Москвы – около 20 часов в пути и от 3,2 тысячи рублей за билет в одну сторону. Стоимость мастер-класса – от 600 рублей с человека.

Скопинская керамика. Рязанская область

Скопинская керамика – легенда Рязанской области: местные мастера создают игрушки и посуду с XVII века. Для этого промысла характерны рельефные орнаменты, эффект "потеков" и буйство фантазии.

Если говорить об игрушках, то в основном это животные, часто сказочные – драконы и кентавры, встречается много медведей, а также птица скопа. Украшали игрушки так: обмазывали дегтем и посыпали порошком из цветных глазурей. Окись марганца давала темно-коричневый цвет, меди – ярко-зеленый. Иногда использовалась техника "задымления", благодаря которой готовое изделие приобретало сероватый дымчатый цвет.

В Скопине есть завод и магазин керамики, в торговой точке также проводят мастер-классы по лепке игрушек.

Как добраться и сколько стоит: поезд до Скопина идет около 5 часов, стоимость билета – примерно от 1,3 тысячи рублей в одну сторону; мастер-класс по лепке игрушки – 450 рублей с человека.

Крестецкая строчка. Новгородская область

Особая кружевная вышивка появилась в селе Крестцы, расположенном по дороге из Москвы в Санкт-Петербург. Путешественники скупали здесь местный текстиль, а во второй половине XIX века это выросло в самобытный народный промысел.

В 1930-х здесь открыли фабрику. Крестецкая вышивка – или крестецкая строчка – это создание орнамента прямо внутри ткани, из-за чего визуально это больше напоминает кружево. Фабрика работает по сей день, там же есть магазин, а экскурсии проводят сами мастерицы, показывая все этапы производства.

Как добраться сколько стоит: сначала поездом до Валдая (6–6,5 часа в пути и от 1,2 тысячи рублей за билет в одну сторону), потом еще 45 минут на автобусе до автостанции Крестцы (рабочий поселок, не путать с деревней Крестцы), билет – от 190 рублей. Экскурсии проходят по понедельникам, средам и пятницам в 13:00 (нужно записаться заранее), стоимость – 1 000 рублей с человека.

