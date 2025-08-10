Турэксперт Васильева назвала интересные экскурсии в сфере промышленного туризма

Промышленный туризм – относительно новый тренд среди российских путешественников. Фабрики и заводы становятся точками притяжения туристов, которым интересен процесс производства микросхем и многого другого. Предприятия, в свою очередь, все охотнее организуют экскурсии для туристов и показывают обратную сторону своей работы. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, куда поехать за новыми неожиданными знаниями, причем как в России, так и в ближнем зарубежье.





Микросхемы и чипы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания "Микрон" – российский производитель микросхем. Тот самый, который сделал микросхему карты "Тройка" и чип для биометрических паспортов. Компания развернула широкую просветительскую деятельность и предлагает разные экскурсии для детей и взрослых. Одна из популярных – на производство микроконтроллеров для загранпаспортов с посещением лаборатории и производственных помещений. Есть обзорные экскурсии по всем этапам производства, а также несколько профориентационных для школьников и студентов, где рассказывают о работе инженеров разных специализаций (химика, технолога и прочего).

Как добраться и сколько стоит: на "Ласточке" с Ленинградского вокзала до станции "Зеленоград-Крюково" (около часа в пути и 196 рублей за билет, по карте "Тройка" – 90 рублей), оттуда на любом городском автобусе до остановки "Автокомбинат"; цены на экскурсии начинаются от 1 990 рублей с человека, также можно получить сувенир на память.

Калининградский янтарный комбинат

Янтарный комбинат в Калининграде – единственный в мире, где ведется промышленная добыча янтаря и его последующая обработка. Для туристов тут есть смотровая площадка с видом на карьер и интерактивное выставочное пространство, а для особо пытливых проводят экскурсию на производстве. Она включает в себя прогулку по всем туристическим объектам, а также экскурсию по производственной территории предприятия, спуск в карьер, где добывают янтарь, а также посещение ювелирного производства и мастер-класс по изготовлению украшений.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Калининграда – 2,5-3 часа в одну сторону в пути и от 10 500 рублей за билеты туда и обратно, оттуда еще полтора часа на автобусе до пгт Янтарный, билет в одну сторону – от 239 рублей. Единый входной билет во все локации туристического комплекса – 1 500 рублей, экскурсия на производство – 10 тысяч рублей с человека.

Магнитогорский металлургический комбинат

Один из крупнейших металлургических комбинатов в России готов рассказать гостям о секретах производства и предлагает сразу несколько туристических маршрутов. Самый популярный из них – по доменному цеху с печами высотой с 20-этажный дом и жидким металлом и по листопрокатному цеху, где производят металл для автомобилей.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Магнитогорска – около 2,5 часов в одну сторону в пути и от 19 000 рублей за билеты туда и обратно; стоимость экскурсий разная, более продолжительные начинаются от 900 рублей с человека.

БелАЗ

Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

Белорусский автомобильный завод не только создает самые большие карьерные самосвалы в мире, но и показывает всем желающим все нюансы этого сложного производства. Сначала гостей приглашают в музей предприятия, там же проводят инструктаж по технике безопасности. Территория завода занимает примерно сто футбольных полей, так что экскурсия проходит на электробусе: туристам показывают цех главного конвейера, цех сборки и испытаний автомобилей и выставочную площадку сверхтяжелых машин. После желающие могут покататься на самосвале за отдельную плату (на пассажирском сидении).

Как добраться и сколько стоит: поезд до Минска идет от семи часов и стоит от 3 500 рублей в одну сторону, самолет – около 1,5 часов в пути в одну сторону и от 7 300 рублей за билеты туда и обратно; от Минска еще около часа на электричке до станции "Жодино" и от 73 рублей за билет в одну сторону. Стоимость экскурсии – 30 белорусских рублей (около 807 российских рублей) для взрослых и 20 белорусских рублей (около 540 российских рублей) для детей от 6 до 14 лет, покататься на самосвале – 90 белорусских рублей (2 423 российских рубля) с человека. Записаться на экскурсию нужно заранее по телефону.

