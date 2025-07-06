Турэксперт Васильева назвала российские пляжи с необычным песком

По всему миру можно встретить необычные пляжи, где песок не привычного желтого или белого цвета. Такие места есть и в России. Рассказываем, куда ехать за сюрреалистичной пляжной фотосессией.

Магнитный пляж, Курильские острова

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

В северной части острова Итуруп на Курилах расположены черные и белые скалы – живописные вулканические громадины. Белые образовались во время подводного извержения древнего вулкана, и на их фоне особенно эффектно выглядит морское побережье с черным вулканическим песком. Если быть точнее, песок здесь скорее серый, так как на этом побережье смешались белые кварцевые и черные титано-магнетитовые пески.

Необычный цвет – не единственная особенность этого пляжа, этот песок также притягивается магнитом, так что стоит захватить один в поездку, чтобы убедиться в этом лично. Планировать поездку стоит на теплое время года, с мая по октябрь. Зимой проехать сюда и вовсе невозможно из-за сильных морских приливов.



Как добраться: сначала до Южно-Сахалинска (8–9,5 часа в пути в одну сторону и от 26 тысяч рублей – за билеты туда и обратно), потом на рейсах авиакомпании "Аврора" до Курильска (в пути – около часа в одну сторону и от 16 тысяч рублей – за билеты туда и обратно), до пляжа от Курильска – около часа на машине, рекомендуется ехать на внедорожнике.



Для посещения Курильских островов нужен специальный пропуск, без него на Итурупе можно находиться только в аэропорту и городе Курильске, оформлением занимается пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области. Пропуск можно оформить самостоятельно (лично в Южно-Сахалинске или удаленно по электронной почте), оформляется бесплатно. Можно поехать с экскурсией, и тогда оформлением займутся ее организаторы. Стоимость однодневных туров на Белые скалы из Курильска начинается от 7 тысяч рублей с человека.

Гранатовый пляж, Байкал

Этот пляж расположен на южном побережье Байкала неподалеку от города Байкальска. Свое название он получил из-за минерала – граната альмандина, который вымывает водой из близлежащих гор. Из него даже делают украшения, однако в виде песчаной крошки он никакой ювелирной ценности не имеет, так что с собой его увозить незачем.

"Гранатовый" песок розово-бордовый, однако не стоит ждать от него слишком яркого цвета как на многих отретушированных фотографиях в интернете. Он скорее пыльно-розовый, хотя после дождя или на закате его цвет будет максимально насыщенным и близким к тому самому гранатовому.

Как добраться: перелет до Иркутска – около шести часов в пути в одну сторону и в среднем от 24 тысяч рублей – за билеты туда и обратно. Оттуда на поезде до Байкальска (3–4 часа в пути и от 1 000 рублей – за билет в одну сторону), из центра Байкальска до пляжа можно дойти пешком – около 20 минут.

Стеклянный пляж, Владивосток

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Один из самых необычных пляжей во Владивостоке – бухта Стеклянная – появился здесь в результате настоящей экологической катастрофы. В 1960-х примерно в километре от бухты оборудовали городскую свалку, бутылки с нее приносило сюда течением, они разбивались о скалы, а дальше свое дело сделало море: обточило осколки до округлых камешков, и к сегодняшнему дню здесь образовался пляж с разноцветной стеклянной галькой.

Местные ласково называют этот пляж "Стекляшкой" и любят приезжать сюда отдыхать, а вот увозить с собой стеклянные камешки в качестве сувенира запрещено.

Как добраться: перелет до Владивостока – 9–10 часов в одну сторону и в среднем от 27 тысяч рублей – за билеты туда и обратно. Пляж расположен примерно в 20 километрах от города, до остановки "Бухта Стеклянная" ходит городской маршрут № 72, дорога из центра займет примерно 1,5 часа.

Халактырский пляж, Камчатка

Еще один пляж с черным вулканическом песком расположен недалеко от Петропавловска-Камчатского. На полуострове постоянно извергаются вулканы, а горные реки размывают застывшие потоки лавы и несут их к океану, создавая угольно-черные пляжи. Купаться здесь прохладно даже летом, но зато не найти лучшего места для инфернальной фотосессии в стиле "Игры престолов" и серфинга – тут высокие волны и постоянный ветер.



Как добраться: перелет до Петропавловска-Камчатского – 8–9 часов в пути в одну сторону и примерно от 27 тысяч рублей – за билеты туда и обратно, доехать из города до пляжа проще всего на такси – примерно полчаса.





Разноцветные пляжи, Куршская коса

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Пляжи Куршской косы известны своим переменчивым цветом. Минеральный состав местных песков очень разнообразен, и цвет пляжа зависит от того, что именно сегодня принесут волны и ветер. Основной минерал местных песков – это прозрачный и молочно-белый кварц, поэтому чаще всего здесь светлый песок. Иногда волнами приносит альмандин, тогда песок окрашивается в розовый, как это случилось, например, в марте прошлого года. Если заносит магнетиты, песок становится темным, а если альмандин и магнетиты вместе, то в паре они дают фиолетовый оттенок.



Как добраться: прямой перелет до Калининграда – в среднем от 10 тысяч рублей туда и обратно и чуть больше 2,5 часа в пути в одну сторону, потом на "Ласточке" до Зеленоградска – от 25 минут и от 88 рублей за билет в одну сторону, и далее автобусом до нужной точки парка. Вход в парк платный – 400 рублей с человека (за ту же сумму можно въехать на легковом авто).