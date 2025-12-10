Первое аэротакси появится в Британии в 2029 году

Фото: vertical-aerospace.com

Первые в Великобритании маршруты аэротакси планируют запустить в начале 2029 года, передает ТАСС со ссылкой на компанию Vertical Aerospace

Рейсы соединят лондонский деловой квартал Канэри-Уорф с аэропортами Хитроу и Гатвик, а также с городами Кембридж и Оксфорд.

В пресс-релизе уточняется, что проект реализуется совместно с Skyports Infrastructure и Bristow Group, и предусматривает создание всей необходимой транспортной инфраструктуры.

Для перевозки пассажиров будет использоваться электрический вертолет Valo на 4 места, способный преодолевать более 160 километров со скоростью около 240 километров в час. К 2030 году планируется произвести 175 таких аппаратов.

Ранее в Минтрансе России сообщили, что испытания беспилотного аэротакси начнутся в стране в ближайшие 1–2 года. Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что на первых этапах тестирования пассажиров привлекать не будут. Это связано с тем, что безопасность такого транспорта пока вызывает сомнения.