Испытания электрических аэротакси провели в ОАЭ

Фото: ТАСС/ЕРА/PEP MORELL

Испытательные полеты двух различных моделей электрических аэротакси прошли в Абу-Даби и Дубае, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительств эмиратов.

Там уточнили, что американская компания Archer Aviation провела испытательные полеты своего электрического воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) Midnight в аэропорту Абу-Даби.

Другая американская компания – Joby Aviation провела испытания в Дубае. Впервые в регионе в небо было запущено аэротакси Joby Aerial Taxi.

По словам представителей компаний, оба испытания прошли успешно.

Согласно опросам онлайн-платформы "Авито Авто" и Музея транспорта Москвы, около 50% москвичей считают, что в будущем будет популярен беспилотный городской транспорт. На втором месте по ожиданиям граждан оказался рельсовый транспорт (30%), на третьем – средства микромобильности (19%).