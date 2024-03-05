Почти 50% москвичей считают, что в будущем будет популярен беспилотный городской транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти половина (49%) опрошенных москвичей полагает, что в будущем будет распространен беспилотный городской наземный транспорт. Соответствующий опрос провели онлайн-платформа "Авито Авто" и Музей транспорта Москвы в феврале 2024 года.

На втором месте по ожиданиям граждан оказался рельсовый транспорт (30%), на третьем – средства микромобильности (19%). Эти ожидания соответствуют ключевым задачам транспортной программы столицы до 2030 года, согласно которой в городе планируется больше использовать современные технологии, в том числе для развития беспилотного транспорта. В приоритете также развитие метро, МЦД и трамвая.

По данным опроса, в будущем 74% москвичей хотели бы пересесть на электромобили, из них 25% готовы купить такую машину в случае развития соответствующей инфраструктуры, 14% – в случае бонусов от государства. Кроме того, каждый пятый уверен, что покупка электромобиля поможет улучшить в Москве экологическую ситуацию, 15% отметили этот вид транспорта как более экономичный за счет разницы цены на электричество и бензин и более редкого техобслуживания.

Уточняется, что вопрос экологии волнует многих россиян. В ходе опроса выяснилось, что 43% респондентов больше остальных транспортных изобретений в массовом производстве ожидают новых видов безопасного для природы транспорта, 37% назвали таким изобретением умные дороги с функцией автоматического управления дорожным движением и зарядки для электротранспорта.

Всего в опросе приняли участие 10 тысяч человек со всей России, из которых одна тысяча – из Москвы. Проведенный опрос был приурочен к совместной выставке платформы и музея "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра", которая проходит в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ. На выставке гости могут познакомиться с футуристичными прототипами транспорта.

Ранее СМИ писали, что "КАМАЗ" к сентябрю этого года создаст еще 12 беспилотных грузовиков для перевозки грузов по трассе М-11 "Нева". Сейчас там ездят девять беспилотных автомобилей: шесть – от "КАМАЗа" три – от "Сберавтотеха". Отмечается, что движение беспилотных грузовиков для перевозки коммерческих грузов было запущено на трассе М-11 "Нева" летом прошлого года.

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