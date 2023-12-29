В РФ запустят нацпроект по развитию беспилотных средств транспорта

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Новый национальный проект "Развитие беспилотных средств транспорта" по поручению Владимира Путина начнет работу в следующем году. Об этом сообщил замглавы правительства РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

По его словам, важной целью этого проекта станет достижение Россией технологического суверенитета по созданию дронов и летательных аппаратов.

"В рамках этого проекта как раз и разрабатывается большое количество технологий", – добавил замглавы правительства РФ.

Кроме того, Чернышенко подчеркнул, что оборонная промышленность РФ является драйвером развития в области новейших технологий. Однако он также предупредил, что на данный момент правительство акцентирует свое внимание на формировании полезных для экономики и народа технологий.

В конце июня правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Данная стратегия определяет пять ключевых направлений, включая в том числе стимулирование спроса на отечественные беспилотники, разработку и серийный выпуска БАС и создание центров внедрения новых технологий при создании беспилотников.

В июле первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил регионам страны разработать программы развития беспилотных авиационных систем.



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