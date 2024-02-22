03:31Транспорт
"КАМАЗ" к сентябрю произведет еще 12 беспилотных грузовиков – СМИ
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
"КАМАЗ" к сентябрю 2024 года произведет еще 12 беспилотных машин для перевозки грузов по трассе М-11 "Нева". Об этом со ссылкой на источник близкий к Минтрансу сообщает ТАСС.
"К сентябрю ПАО "КАМАЗ" обеспечит производство 12 беспилотных грузовиков", – заявил собеседник агентства.
На трассе М-11 сейчас используются 9 машин для беспилотных грузоперевозок – 6 от "КАМАЗ" и 3 от "Сберавтотеха". Движение беспилотных грузовых для перевозки коммерческих грузов было запущено на трассе М-11 "Нева" летом 2023 года.
На данный момент в соответствии с требованиями безопасности, в кабине автомобилей находятся водители-испытатели, контролирующие поездку.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками может начаться в России с 2025–2026 годов.
Ранее сообщалось, что эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками начнется в России в 2025–2026 годах. Такой прогноз сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявлял, что в 2024 году беспилотные грузовые автомобили смогут ездить из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга по трассам М-11 и М12.
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