Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 23:47

Транспорт

Беспилотные грузовики к 2024 году смогут доехать из Санкт-Петербурга в Екатеринбург

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

К 2024 году беспилотные грузовые автомобили смогут ездить из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга по трассам М-11 и М12. Об этом заявил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в интервью телеканалу РБК.

"Мы все трассы, которые уже есть, строим с возможностью подключения к беспилотным автомобилям", – сказал он.

По словам Петушенко, в середине следующего года на М-11 для беспилотных автомобилей будет закончена инфраструктура в обход Твери, а ЦКАД и М-12 уже полностью оборудованы для нужд такого транспорта.

"В конце 24-го года доедем до Екатеринбурга, и беспилотник сможет выезжать из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками начнется в России в 2025–2026 году. Такой прогноз сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Актуальный репортаж": беспилотные грузовики начали курсировать на российских дорогах

Читайте также

транспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика