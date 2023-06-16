Беспилотные грузовики к 2024 году смогут доехать из Санкт-Петербурга в Екатеринбург

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

К 2024 году беспилотные грузовые автомобили смогут ездить из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга по трассам М-11 и М12. Об этом заявил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в интервью телеканалу РБК.

"Мы все трассы, которые уже есть, строим с возможностью подключения к беспилотным автомобилям", – сказал он.

По словам Петушенко, в середине следующего года на М-11 для беспилотных автомобилей будет закончена инфраструктура в обход Твери, а ЦКАД и М-12 уже полностью оборудованы для нужд такого транспорта.



"В конце 24-го года доедем до Екатеринбурга, и беспилотник сможет выезжать из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками начнется в России в 2025–2026 году. Такой прогноз сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.



"Актуальный репортаж": беспилотные грузовики начали курсировать на российских дорогах