В России сложился острый дефицит водителей-дальнобойщиков – СМИ

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В России наблюдается острая нехватка водителей-дальнобойщиков. Об этом заявил заместитель гендиректора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов в интервью газете "Ведомости".

Согласно оценкам логистической компании, транспортным компаниям в России не хватает около 60 тысяч водителей.

Филатов заявил, что отрасли "катастрофически" не хватает водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонны. Он уточнил, что по итогам опроса крупнейших компаний отрасли, за пять лет дефицит водителей вырос с 15 до 21%.

По мнению Филатова, нехватка водителей большегрузов возникла после распада СССР, когда профессию исключили из системы среднего специального образования, а количество автошкол, готовящих водителей грузовых автомобилей, сильно сократилось. Он также отметил, что профессия непривлекательна для молодежи, так как водитель проводит в рейсах большую часть своего времени, вдали от близких и семьи.

Ранее сообщалось, что эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками начнется в России в 2025–2026 году. Такой прогноз сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявлял, что уже к 2024 году беспилотные грузовые автомобили смогут ездить из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга по трассам М-11 и М12.

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