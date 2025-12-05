Первый этап эксплуатации беспилотного поезда стартует на БКЛ до конца декабря

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Первый этап пилотной эксплуатации беспилотного поезда стартует на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро до конца декабря. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В рамках проекта специалисты протестируют системы автоматического контроля падения на пути, которые должны выявлять людей и посторонние предметы, а также машинное зрение для обнаружения аномалий во время движения состава.

Особое внимание уделят системам взаимодействия с диспетчерским центром, предназначенным для оперативной передачи данных и быстрого реагирования на возможные инциденты. Уточняется, что в перспективе механизм сможет автоматически составлять график движения поездов.

Как подчеркнул Ликсутов, безопасность и стабильность перевозок останется приоритетом. По его словам, на первом этапе тестирования система будет работать на современном поезде серии "Москва" в ночное время без пассажиров, под наблюдением машиниста.

"В соответствии со стратегией развития столичного транспорта, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, уже к концу 2026 года будет готов рабочий образец поезда, который сможет курсировать полностью в беспилотном режиме с учетом интервалов московского метро", – добавил вице-мэр.

Ранее сообщалось, что беспилотные трамваи-лаборатории проехали по Москве уже более 500 километров. Они в тестовом режиме помогают создать высокоточную карту для беспилотного общественного транспорта.

Сейчас такие трамваи курсируют по пяти столичным маршрутам. Они собрали около двух терабайт данных, которые будут обработаны нейросетью. На карте зафиксировано свыше тысячи объектов – светофоры, пешеходные переходы, трамвайные остановки.