25 февраля, 13:11

Город

В Москве началась подготовка водохранилищ к половодью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве началась подготовка водохранилищ к половодью. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе 2 систем – Москворецко-Вазузской и Волжской. Общая площадь водосборной территории составляет 50 тысяч квадратных километров.

На ней уже сформировался снежный покров, высота которого почти в 2 раза превышает обычные для этого периода значения и местами достигает 60–70 сантиметров, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Такая ситуация является штатной для сотрудников профильных подразделений АО "Мосводоканал", которые обслуживают водохранилища, но требует повышенного внимания", – уточнил он.

Пополнение запасов водохранилищ происходит за счет естественного притока. Его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков. С конца декабря 2025 года гидрологи делают снегомерные съемки для определения параметров снежного покрова и прогнозирования объема будущего талого стока.

На основе полученных данных из водохранилищ ведется сброс воды, чтобы в период половодья они наполнились до плановых отметок, а также не подтопили внепойменные территории. При этом сформированные по итогам половодья запасы воды позволят обеспечить качественное водоснабжение Москвы.

Ранее научный сотрудник Александр Осипов отметил, что одновременное таяние всех сугробов в столице было бы сравнимо с небольшим водохранилищем. Если считать, что при таянии в среднем 1 или 1,5 сантиметра снега образуется слой воды в 1 миллиметр, то каждый квадратный метр снега превратится в 50 литров воды.

Таким образом, на всю территорию Москвы, в том числе ТиНАО, равную 2 561 квадратному километру, пришлось бы 128 миллиардов литров, сказал эксперт.

Более 140 населенных пунктов Подмосковья могут быть подтоплены весной

