Путин обсудил с Совбезом меры предотвращения паводков и пожаров

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсуждались дополнительные меры по предотвращению паводков в 2026 году.

Данный вопрос также затронул мероприятия, направленные на профилактику пожаров. Вторая тема была связана с обеспечением информационной безопасности в области связи и массовых коммуникаций.

Ранее научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян предупредил о возможных паводках в столичном регионе весной из-за прошедших обильных снегопадов. Такая ситуация может возникнуть, в частности, при резком потеплении, сопровождающемся теплыми дождями.

Однако биолог Михаил Воробьев заверил, что столицу от паводков надежно защищает система шлюзов канала имени Москвы, которая позволяет сбрасывать лишнюю воду в водохранилище. Тем не менее он не исключил угрозы для Подмосковья, в связи с чем рекомендовал садоводам заранее начать подготовку.