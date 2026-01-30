Форма поиска по сайту

Эксперт Данилов-Данильян: паводки в столичном регионе могут начаться весной из-за сугробов

Эксперт предупредил о весенних паводках в столичном регионе из-за сугробов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном регионе весной могут начаться паводки из-за высоты снежного покрова более чем в 60 сантиметров. Об этом Москве 24 рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

"Хотя интенсивность паводка зависит от режима таяния – сочетания температуры и осадков – такой объем снега все равно гарантирует серьезные последствия. Если потепление будет резким и сопровождаться теплыми дождями, снег сойдет за несколько дней, вызвав стремительный и высокий паводок", – отметил эксперт.

По его словам, при постепенном росте температуры и отсутствии сильных дождей, процесс растянется. Это позволит смягчить пик, но не отменить его.

Данилов-Данильян также подчеркнул, что гидротехнические системы, в том числе четыре Москворецких водохранилища, будут заполнены до предела. Это поможет частично сдержать паводок в нижнем течении Москвы-реки, однако не предотвратит подтопления пойменных территорий.

"С одной стороны, паводок несет риски для инфраструктуры, с другой, он может стать позитивным событием для водного баланса региона", – добавил Данилов-Данильян.

Он пояснил, что после нескольких маловодных лет обильные талые воды способны пополнить Волгу, соединенную с Москвой-рекой, и тем самым стабилизировать уровень Каспийского моря. Это, в свою очередь, было бы благоприятным поворотом в долгосрочной перспективе.

При этом точных прогнозов по срокам начала паводка пока нет. Эксперт отметил, что делать их в конце января преждевременно, нужно дождаться более точных метеоданных на март и апрель.

"Однако уже сейчас ясно, что готовиться к высокому паводку нужно обязательно", – заключил Данилов-Данильян.

Ранее сообщалось, что высота сугробов в Москве уже повторила 32-летний рекорд. В столице тогда фиксировались сугробы высотой 61 сантиметр. В пятницу, 30 января, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ тоже достигла 61 сантиметра. Прирост за сутки составил 3 сантиметра.

При этом на Балчуге сугробы достигли 69 сантиметров, а в Тушине – 63 сантиметров. В Подмосковье снежный покров оказался самым высоким в Черустях (68 сантиметров) и Серпухове (66 сантиметров).

