Переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 19 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в четверг, 19 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов тепла, в Подмосковье – от 9 до 14 градусов. Ветер в столичном регионе будет слабым, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 3 градусов, по области – до минус 5 градусов.

Солнечная погода сохранится в столице до конца марта, пасмурных дней не ожидается. По словам синоптиков, на текущей неделе в городе наблюдается переменная облачность, поэтому возможны облака как верхнего, так и среднего яруса.

Апрель в Москве начнется с дождей, а дневная температура достигнет плюс 15 градусов. Тем не менее снега в следующем месяце не ожидается.