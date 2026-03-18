18 марта, 23:52

Экономика

Цена нефти Brent превысила 110 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае превысила 110 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

По состоянию на 23:40 цена нефти достигла 111,19 доллара за баррель, увеличившись на 7,51%. В свою очередь, майский фьючерс на нефть марки WTI подорожал до 98,60 доллара за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп на 60 дней разрешил иностранным судам перевозку нефти между американскими портами для снижения цен на топливо.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что мировые цены на нефть в ближайшие месяцы могут упасть ниже 80 долларов за баррель. Он назвал нынешние скачки цен временными и допустил, что вскоре стоимость опустится "намного, намного ниже".

Ситуация на рынке обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы, а позже закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.

