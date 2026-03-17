17 марта, 15:01

Экономика

Дерипаска заявил, что мировая экономика может "закашлять" от цен на нефть

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Мировая экономика может "закашлять" от цен на нефть, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале.

"Война (в Иране. – Прим. ред.) разгорается. Победить легко американцы не смогли. Очень и очень вероятен исход, при котором мировая экономика закашляет от высоких цен на энергоносители", – указал он.

Дерипаска также отметил, что сейчас России необходимо готовиться к приближающемуся кризису. По его мнению, в качестве антикризисных мер нужно снижать ключевую ставку, а также перестать искусственно сдерживать ослабление рубля, чтобы восстановить конкурентоспособность экспортных отраслей.

Особое внимание при этом нужно уделить восстановлению внутреннего потенциала страны, а также "срочно восстанавливать" конкурентоспособность частной российской экономики, считает он.

"Как и планы по развитию России, которые нужно обновить с учетом надвигающегося кризиса", – заключил бизнесмен.

Энергетический кризис происходит на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, когда Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла точечные удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По мнению американского лидера Дональда Трампа, рост цен на нефть – это небольшая плата за безопасность страны. Он уверен, что стоимость горючего быстро снизится, когда будет устранена ядерная угроза, исходящая от Ирана.

