19 марта, 04:37

Дмитриев предрек рост цен на нефть до 200 долларов за баррель

Вывод американских войск из Ормузского пролива поднимет цены на нефть выше 200 долларов за баррель. Таким мнением поделился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

"Это будет означать, что цена на нефть превысит 200 долларов за баррель на некоторое время", – написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп на 60 дней разрешил иностранным судам перевозку нефти между американскими портами для снижения цен на топливо. В Белом доме заявили, что это позволит таким жизненно важным ресурсам, как нефть, природный газ, удобрения и уголь, беспрепятственно поступать в американские порты.

Кроме того, министерство финансов США разрешило операции с венесуэльской государственной нефтяной компанией PdVSA и связанными с ней структурами.

При этом 18 марта стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае превысила 110 долларов за баррель на лондонской бирже ICE. В свою очередь, майский фьючерс на нефть марки WTI также подорожал до 98,60 доллара за баррель.

Ситуация на рынке обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы, а позже закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.

"Деньги 24": США отказались вводить новые санкции против российской нефти

