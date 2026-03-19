Госдолг США превысил 39 триллионов долларов

Государственный долг США впервые в истории превысил 39 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

По информации ведомства, данный показатель превысил отметку в 39 триллионов во вторник, 17 марта.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что госдолг США достигнет 140% ВВП уже к 2031 году. Показатель вырастет до этого значения при сохранении текущего дефицита государственного бюджета в пределах 7–8% ВВП.

В свою очередь, внешний государственный долг России в феврале достиг 61,97 миллиарда долларов. Госдолг страны превысил отметку в 60 миллиардов долларов впервые с 2006 года. Тогда в январе внешний государственный долг составлял 76,5 миллиарда долларов.