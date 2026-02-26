Экономист Масленников назвал госдолг США "болотом", куда может провалиться весь мир

Госдолг США достигнет 140% ВВП к 2031 году, следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Почему эта ситуация угрожает мировой экономике и как это отразится на России, разбиралась Москва 24.

Мировые опасения

Государственный долг Соединенных Штатов может достичь 140% ВВП к 2031 году. Такой прогноз содержится в оценке Международного валютного фонда.

Там подчеркнули, что рост этого показателя представляет угрозу для глобальной экономической стабильности. Поэтому Штатам рекомендовали подготовить четкий план фискальной консолидации (снижения дефицита бюджета и уровня госдолга).

Пока же показатель продолжает увеличиваться. По данным Минфина США, первый год после возвращения Дональда Трампа на пост президента страны стал рекордным по росту госдолга. В феврале 2026 года он уже достиг 37,787 триллиона долларов, тогда как в феврале 2025-го составлял 36,219 триллиона.

Ранее бизнесмен Илон Маск в одном из интервью выразил мнение, что справиться с угрозой банкротства Штатов смогут только искусственный интеллект и роботы. Текущую финансовую ситуацию он назвал критичной: только выплаты процентов по госдолгу уже превысили военный бюджет страны и составляют более триллиона долларов в год.

Однако экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в разговоре с Москвой 24 на данный момент оценил последние цифры американской экономики как "нормальные".

"По итогам года Минторг США опубликовал данные по росту ВВП в 2,2%, что является вполне привычным показателем. Инфляция составила 2,7% – далековато от целевого уровня Федеральной резервной системы (ФРС), но резкого взлета тоже нет", – пояснил экономист.

Тем не менее, по его оценке, ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП. Масленников назвал это следствием многолетнего дефицита федерального бюджета США: последний раз он был профицитным в 2001 году.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Политика Трампа, включая тарифные войны, не дала особого эффекта: экономика резко не ухудшилась, но и серьезного улучшения не произошло. Во многом потому, что остальной мир хоть и в напряжении, но перестроил цепочки поставок.

Также Масленников подчеркнул, что американская экономика росла в прошлом году во многом за счет огромных инвестиций в проекты, связанные с искусственным интеллектом. Однако теперь пошли разговоры, что этот рынок "перегрет", и привлекательность таких вложений стала неочевидной.

В итоге, по словам эксперта, ситуация на высокотехнологичном рынке может сказаться на всем мире. В частности, при негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии.

"Эпизоды уже были: в первой половине февраля капитализация всех высокотехнологичных компаний США опустилась на 1 триллион долларов. И совсем недавно акции технологической компании IBM падали на 27% за короткий интервал. Это связано с тем, что инвесторы не уверены в росте прибыли и могут начать распродажу акций. Компании "перегреты", рассчитывать на помощь госбюджета они не могут", – напомнил Масленников.

По его словам, сейчас мир внимательно следит, что будут делать власти США. Скрывать, что за "относительно благоприятными показателями" есть огромный госдолг, становится невозможно.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Это болото, которое может провалить США в глубокую рецессию, а за ними и весь мир. Сколько ни говори о дедолларизации, доля этой валюты в международных платежах, резервах и долговом рынке составляет от 40 до 60%. Если рецессия в США ударит по доллару, пострадает вся доллароцентричная система, даже несмотря на ее движение к многополярности. Процесс этот долгий, и проходить его придется всем, разделяя общие риски.

По мнению Масленникова, острой тема госдолга будет как минимум в нынешнем и следующем году. Неопределенности же добавляют "часто размашистые" действия нынешней администрации США, особенно в торговой политике, резюмировал специалист.

Россия выстоит?

Госдолг США образовался за счет экономической модели, которая фактически была навязана Вашингтоном остальному миру. В Штатах зачастую вкладывались не в реальные производства, а финансовые спекуляции, которые давали двузначные, а местами и трехзначные показатели доходности, рассказал Москве 24 декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

"ФРС выпускала огромное количество долларов, но шли они не на улучшение промышленности, а сразу на потребление. Отсюда принцип: "Бери от жизни все, больше занимай и больше трать". Одновременно с псевдоростом долларовых экономик все это время наблюдался и рост госдолга ведущих стран, в первую очередь США", – пояснил экономист.

Селезнев уточнил, что Штаты привыкли жить за чужой счет: производя около 15% мирового ВВП, по разным оценкам, они потребляют почти 30% всего произведенного в мире.

"Такова экономическая модель глобальной долларовой системы, и мир согласился играть по этим правилам. Что с этим долгом делать? Рассматриваются разные варианты перехода к новой глобальной финансовой системе. Например, есть идея выпуска криптосуррогатов: Трамп уже подписал указ о создании госфонда из криптовалют, которые составят госрезерв", – добавил эксперт.

Теоретически, по словам Селезнева, задумка может заключаться в том, чтобы перевести госдолг США в биткоины, а потом "выключить рубильник". Виртуальная валюта фактически исчезнет, и долг сгорит.

В целом логика всех предлагаемых подходов едина: при переходе в новый валютный мир прежние старые долги аннулируются и стороны приходят к новым договоренностям, отметил экономист





Павел Селезнев декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Все поняли, что дальше так жить нельзя и старая система ведет к коллапсу. Поэтому все ищут пути изменения, отсюда и Трамп с его лозунгом "Сделаем Америку снова великой", что означает возвращение былой мощи промышленному производству и реальному сектору экономики.

В безвоздушном пространстве Россия не живет, поэтому коллапс скажется и на ее жителях, отметил эксперт.

"Но у страны есть абсолютно все: силы, возможности, капиталы, интеллектуальные и трудовые ресурсы, промышленные мощности и, самое главное, природные ресурсы, чтобы в условиях перехода к новой форме существования быть полностью независимыми и самодостаточными", – добавил Селезнев.

Про его словам, многое будет зависеть от того, какую экономическую модель изберет Россия. Если суверенную, ориентированную на вложения в реальный сектор и рост промышленного производства, не только не будет инфляции, но и наступит серьезный экономический рост.

"По моим оценкам, минимум на 7, а то и все 11% ежегодно. Также сейчас все крупные экономики и центральные банки накапливают металлическое золото, которое и станет основой будущего финансового суверенитета", – пояснил эксперт.

В итоге новая модель будет представлять собой конкуренцию крупных геоэкономических субъектов, которые станут "где-то сотрудничать, а где-то соперничать", заключил он.

