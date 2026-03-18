Минсельхоз РФ исключил риски для потребителей из-за ситуации с пастереллезом у скота

Рисков для потребителей в связи со вспышками бешенства и пастереллеза среди скота в Новосибирской области нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Вся продукция, которая поступает в магазины, проходит строгий ветеринарный контроль", – сказано в сообщении.

Там добавили, что данная ситуация не повлияет на животноводство по всей стране. Отрасль продолжит развиваться благодаря нынешним большим объемам производства и работе по повышению эффективности ветеринарного контроля.

В министерстве отметили, что одной из главных задач вместе с недопущением развития заболеваний является компенсация ущерба фермерам. Для этого выделено порядка 200 миллионов рублей.

Уточняется, что уже 20 домохозяйств получили денежные средства. Также принято свыше 50 заявлений на получение соцвыплат, которые владельцы хозяйств начнут получать с четверга, 19 марта.

По словам замминистра сельского хозяйства Романа Некрасова, чьи слова приводятся в сообщении, дополнительные меры поддержки прорабатываются совместно с главой региона Андреем Травниковым. Эти решения должны помочь хозяйствам вернуться к своей деятельности.

Ранее в Новосибирской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выявленных в начале марта вспышек бешенства и пастереллеза среди скота. В качестве причины называлась халатность хозяйств.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, регионы, где зафиксированы инфекционные заболевания крупного рогатого скота, находятся на связи с федеральным центром.

