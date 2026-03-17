Халатность хозяйств привела к вспышке заболеваний скота в Новосибирской области

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В Новосибирской области причиной распространения заболеваний скота стала халатность при ведении личных подсобных хозяйств. Об этом заявил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

"К сожалению, сегодня модель ведения личного подсобного хозяйства нормативно и процессуально не определена", – сказал Шмидт на брифинге.

По его словам, эпидемиологическое расследование показало, что причины произошедшего не связаны с какими-либо конспирологическими теориями.

Ранее в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выявленных в начале марта вспышек бешенства и пастереллеза среди скота. Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов отметил, что мера позволит координировать действия более эффективно, а также максимально ограничить перемещения животных и продукции животного происхождения.

Глава ведомства добавил, что в границах тех очагов, где были проведены мероприятия, никакого появления новых инцидентов не наблюдается.

