Путин заявил, что изменения климата имеют для РФ практическое значение

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Изменения климата имеют для России практическое значение, так как создают различные риски, заявил Владимир Путин во время церемонии ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора.

Путин подчеркнул, что на Земле происходит климатические процессы. В частности, в разных регионах РФ из-за изменений случаются паводки, что, в свою очередь, вызывает размыв могильников и другие опасные ситуации.

Ранее российский лидер заявлял, что экологический облик страны меняется в лучшую сторону. В 2025 году Путин подписал указ, по которому необходимо сформировать президентский фонд экологических и природоохранных проектов.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что изменение климата на планете определяет только Солнце. По его словам, плато потепления на Земле продлится до 2035 года. Затем начнется постепенный переход к похолоданию.

