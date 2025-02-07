Путин подписал указ о создании президентского фонда экологических проектов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ, согласно которому должен быть сформирован президентский фонд экологических и природоохранных проектов. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Учредителем, согласно указу, станет фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.

Кроме того, в этом же документе Путин одобрил положение о Координационном комитете по поддержке экологических и природоохранных проектов под руководством первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.

Ранее Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru. Ресурс знакомит желающих с деятельностью российских заповедных территорий. Речь не только о животных, живущих в заповедниках, но и о работе самих зон.

Посетители сайта могут познакомиться не только с кадрами видеокамер и фотоловушек, но и с той или иной природоохранной территорией, узнать историю нацпарков и заповедников. Информацию будут регулярно обновлять и пополнять.

