07 февраля, 15:48Политика
Путин подписал указ о создании президентского фонда экологических проектов
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ, согласно которому должен быть сформирован президентский фонд экологических и природоохранных проектов. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.
Учредителем, согласно указу, станет фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.
Кроме того, в этом же документе Путин одобрил положение о Координационном комитете по поддержке экологических и природоохранных проектов под руководством первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.
Ранее Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru. Ресурс знакомит желающих с деятельностью российских заповедных территорий. Речь не только о животных, живущих в заповедниках, но и о работе самих зон.
Посетители сайта могут познакомиться не только с кадрами видеокамер и фотоловушек, но и с той или иной природоохранной территорией, узнать историю нацпарков и заповедников. Информацию будут регулярно обновлять и пополнять.
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