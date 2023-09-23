23 сентября, 12:47Наука
Путин поблагодарил ученых, ответственных за сохранение популяции амурского тигра
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поблагодарил ученых, биологов и других специалистов, ответственных за сохранение популяции амурского тигра. Соответствующее обращение президента РФ по случаю Дня тигра на Дальнем Востоке опубликовано на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днем тигра. <...> Особые слова признательности – ученым, биологам, работникам заповедников, егерям, волонтерам", – отметил глава государства.
По его словам, труд этих людей вносит большой вклад в создание безопасных условий для проживания амурских тигров, способствует продвижению в России экологической культуры, укрепляет в обществе ценности бережного отношения к дикой природе.
Ранее сообщалось, что с 28 октября по 10 декабря в Москве пройдет XVII Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха". Его целью является изменение отношения людей к окружающему миру через искусство.
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