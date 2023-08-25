25 августа, 19:57В мире
В Норвегии убивают возвращающихся из России оленей, чтобы не платить – СМИ
Фото: 123RF/taviphoto
В Норвегии убили оленей, которые паслись на территории России. Об этом пишет AP.
Как отмечает издание, из 42 оленей, которые побывали на территории РФ в поисках лучших пастбищ, 40 вернулись в Норвегию. По данным журналистов, все они были убиты. Уточняется, что норвежское управление по безопасности пищевых продуктов может потребовать уничтожения туш в целях безопасности.
Кроме того, власти Норвегии решили восстановить 150-километровую ограду вдоль своей границы с Россией в Арктике, чтобы не допустить миграции животных. На реконструкцию потребуется 3,7 миллиона крон, или 32,8 миллиона рублей. Работы планируют успеть закончить к 1 октября.
Российская сторона потребовала компенсацию в размере 444 тысяч рублей за каждого оленя, который пересек границу и пасся в заповеднике в Мурманской области, а также 417,2 миллиона рублей за все дни пребывания животных на территории РФ.
Ранее слон и жираф пробежались по кварталу киностудий Чинечитта на окраине Рима. Видео с животными опубликовали в Сети.
На кадрах запечатлено, как жираф и слон бегут мимо припаркованных машин, а их догоняют несколько мужчин. Фоном погони стали декорации, воссоздающие портик с античными колоннами.
Как предполагает издание, животные участвовали в съемках фильма или рекламного ролика, а настичь их пытались работники.
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