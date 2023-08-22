Детеныши сычуаньского такина и овцебыка появились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

У сычуаньских такинов и овцебыков из Московского зоопарка родились детеныши. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Посетители зоосада уже могут посмотреть на животных – они подросли, окрепли и пасутся вместе с родителями под открытым небом. Маленький такин обитает в вольере на новой территории, недалеко от верблюдов и оленей, а юный овцебык – на старой территории, напротив северных лесных оленей.

"В этом году самке овцебыка не понадобилась помощь зоологов при родах. Малыш появился на свет ночью под открытым небом – в условиях, приближенных к естественным. Все прошло спокойно", – рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

То же касается и самки такина. У семейства такинов родилась самка, ее вес сейчас составляет 52 килограмма. Через две недели после появления на свет ее чипировали, а также взяли у нее кровь на анализы. Что касается маленького овцебыка, то он оказался самцом. Анализы у него взяли через неделю после рождения. Сейчас он весит чуть больше 50 килограммов.

Отмечается, что сычуаньский такин является исчезающим видом парнокопытных, поэтому он занесен в Международную Красную книгу. Овцебыки тоже являются редкими животными, однако у ученых имеется меньше опасений относительно возможности их исчезновения в дикой природе.

Ранее стало известно, что в центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка под Волоколамском родились три детеныша джейранов. В настоящее время этих животных насчитывается в мире всего около 50 тысяч, они занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид.



Потомство появилось у джейранов в Московском зоопарке