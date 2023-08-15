Коллекционные брелоки "Тройка" с краснокнижными китами выпустили в Москве

Фото: mosmetro.ru

Коллекционные брелоки "Тройка" с изображением краснокнижных китов появились в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что выпущены два варианта: с горбатым и гренландским китами. Приобрести их можно во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", на сайте сувенирного магазина и на стойках "Живое общение". Тираж ограничен.

"Московский транспорт продолжает совместно с Минприроды поддерживать проекты, которые привлекают внимание к проблемам экологии и защиты окружающей среды", – сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он напомнил, что ранее с подобным дизайном были выпущены карты "Тройка".

До этого брелоки с изображением животных из Красной книги москвичи могли купить в апреле. Тогда были представлены варианты с оленем, орланом, каланом и моржом.

Также в Москве в продажу поступили новые тематические жетоны с изображениями девяти станций метро: "Динамо", "Кропоткинская", "Красные Ворота", "Новослободская", "Орехово", "Смоленская", "Лубянка", "Спортивная" и "Курская".

Тематические "Тройки" выпустили в Москве в честь 88-летия метро