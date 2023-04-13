12:36Транспорт
Новые брелоки с изображением животных из Красной книги можно купить в метро Москвы
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Пассажиры московского метро могут приобрести новые брелоки с изображением животных из Красной книги. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Мы выпустили продолжение коллекции брелоков "Тройка" с изображением животных из Красной книги России. Они представлены в четырех уникальных дизайнах – с оленем, орланом, каланом и моржом", – говорится в публикации.
Брелоки доступны для продажи на сайте, на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также на стойках "Живое общение", сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов. По его словам, в феврале в метро можно было купить аксессуары с другими представителями фауны. Тогда их выпуск был приурочен ко Дню заповедника.
Ликсутов отметил, что власти Москвы стараются привлекать внимание граждан к вопросам окружающей среды и экологии с помощью реализации подобных проектов.
Ранее в сувенирных магазинах Мосметро появились тематические жетоны, на которых изображены памятник Минину и Пожарскому, Большой театр, сталинская высотка МГУ и другие мотивы.
Уточнялось, пассажиры могут приобрести новые жетоны в онлайн-магазине, в магазинах метрополитена на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также на стойках информации "Живое общение".
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