ЦППК выпустила тематические транспортные карты с космонавтом Олегом Кононенко

Фото: ЦППК

В преддверии Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля, ЦППК выпустила тематические транспортные карты с командиром отряда космонавтов Олегом Кононенко.

Пассажиры смогут получить карту с праздничным дизайном при покупке билета или абонемента 12 апреля в кассах семи московских вокзалов и на станции Тушинская. На них можно будет записать проездные документы.

Глава ЦППК Иван Конев рассказал, что идея выпуска тематических карт была проработана совместно с "Роскосмосом".

"Полет в космос – это всегда подвиг, а любой космонавт – настоящий герой. Мы рады присоединиться к празднику в честь 62-й годовщины полета Юрия Гагарина и совместно с "Роскосмосом" поздравить наших пассажиров", – отметил он.

Конев объяснил, что транспортные карты с необычным оформлением должны напомнить гражданам о том подвиге, который российские космонавты совершают по сей день.

На счету Олега Кононенко четыре полета. В открытом космосе космонавт суммарно пробыл 30 часов, а на орбитальных станциях – более двух лет.

Также в честь праздника всем желающим будет предоставлена возможность бесплатно посетить экскурсию в музее Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С. П. Королева. Однако для этого необходимо 12 апреля записаться через официальный телеграм-канал ЦППК.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что Москву украсили праздничными плакатами по случаю Дня космонавтики. Отмечается, что на плакатах размещены снимки известных российских космонавтов, космодромов Байконур и Восточный, а также ракет "Ангара" и "Р-7". Кроме того, на медиафасадах Нового Арбата транслируется поздравительный видеоролик.

В свою очередь, заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что по случаю Дня космонавтики на культурных площадках столицы проведут более 60 мероприятий.



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