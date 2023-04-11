Москва онлайн: космонавт Олег Артемьев расскажет о рунглише и других космических языках

Фото: Москва 24/Александр Авилов

12 апреля, в День космонавтики, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть встречу с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Олегом Артемьевым. Тема – "Рунглиш и другие космические языки".

На встрече вы узнаете, как космонавты из разных стран общаются на Международной космической станции и как часто мы используем рунглиш в повседневной жизни.

Смотрите прямую трансляцию 12 апреля в 11:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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