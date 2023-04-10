Москва 24: специалисты расскажут, какую подготовку проходят космонавты

Фото: Москва 24/Александр Авилов

11 апреля в ТАСС в преддверии Дня космонавтики состоится пресс-конференция специалистов Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Об особенностях подготовки космонавтов для пилотируемых программ, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ расскажут:



начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов;

ведущий врач-невролог, врач экипажа Александр Васин;

ведущий специалист по подготовке космонавтов на транспортном пилотируемом корабле "Союз" Дмитрий Вовк;

начальник отделения по подготовке космонавтов на российском сегменте МКС Михаил Анацкий;

ведущий инженер по подготовке космонавтов к внекорабельной деятельности Максим Зайцев;

главный тренер-преподаватель по физической культуре Евгений Шемчук.

Смотрите прямую трансляцию 11 апреля в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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