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Москва 24: специалисты расскажут, какую подготовку проходят космонавты
Фото: Москва 24/Александр Авилов
11 апреля в ТАСС в преддверии Дня космонавтики состоится пресс-конференция специалистов Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.
Об особенностях подготовки космонавтов для пилотируемых программ, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ расскажут:
- начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов;
- ведущий врач-невролог, врач экипажа Александр Васин;
- ведущий специалист по подготовке космонавтов на транспортном пилотируемом корабле "Союз" Дмитрий Вовк;
- начальник отделения по подготовке космонавтов на российском сегменте МКС Михаил Анацкий;
- ведущий инженер по подготовке космонавтов к внекорабельной деятельности Максим Зайцев;
- главный тренер-преподаватель по физической культуре Евгений Шемчук.
Смотрите прямую трансляцию 11 апреля в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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