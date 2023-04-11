Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Москву украсили праздничными плакатами по случаю Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты комплекса <...> украсили столицу тематическими плакатами. В общей сложности на билбордах, рекламных щитах и афишных стендах разместили около 500 плакатов", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

Отмечается, что на плакатах размещены снимки известных российских космонавтов, космодромов Байконур и Восточный, а также ракет "Ангара" и "Р-7". Кроме того, на медиафасадах Нового Арбата транслируется поздравительный видеоролик.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что по случаю Дня космонавтики на культурных площадках столицы проведут более 60 мероприятий. В частности, до 16 апреля в Музее космонавтики будут проходить показы научно-фантастического кино и мультфильмов.



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