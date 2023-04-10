Путин на неделе проведет мероприятия в честь Дня космонавтики

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на этой неделе примет участие в деловых и торжественных мероприятиях по случаю Дня космонавтики. Об этом сообщает телеканал "Россия-1".

Сообщается, что глава государства также посетит богослужение на Пасху. Помимо прочего, российский лидер примет участие в совещании по экономическим вопросам и проведет рабочие встречи.

Путин также проведет встречу с членами Совета безопасности РФ.

До этого глава России призвал ответить на вызовы по освоению космоса. Путин подчеркнул, что от успешности космических исследований также зависит ход создания передовых разработок в области микроэлектроники и робототехники, медицины, экологии, энергетики, навигации и связи.

Ранее Путин рассказал о подготовке концепции безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии. Он заявил, что в нынешней ситуации с растущей напряженностью на внешних границах России и Белоруссии, а также развязанной против обоих государств санкционной и информационной войны, необходимо определить главные задачи взаимодействия.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!