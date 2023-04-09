Путин и Лукашенко обсуждали самые закрытые темы в кремлевской квартире

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали самые закрытые темы в кремлевской квартире, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал "Пул Первого".

"Проведя переговоры и рабочий ужин в Кремле, лидеры несколько часов общались в той самой кремлевской квартире. Там обсуждались самые закрытые темы, разумеется", – отмечается в сообщении.

Путин и Лукашенко 5 апреля провели встречу в Кремле. В ходе встречи российский лидер отметил успешную работу по разным направлениям. Речь идет в том числе о безопасности и экономике. Путин также поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.

В ходе встречи Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия преодолеют все сложности, которые возникли из-за давления западных стран, и "не рухнут". Белорусский президент заявил об успехах российской стороны в сельском хозяйстве.



Путин и Лукашенко начали заседание Высшего госсовета Союзного государства

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!